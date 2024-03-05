Семьи воспитанников Астраханского реабилитационного центра стали дипломантами областного конкурса

В конкурсе «Семья — источник вдохновения» в рамках Российского семейного проекта «Всей семьёй» приняли участие 55 семей из Астрахани и районов области. Организатор конкурса — Астраханский областной научно-методический центр народной культуры при поддержке регионального министерства культуры.

По итогам конкурса три семьи, ежегодно получающие услуги в областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, награждены специальными дипломами и ценными подарками.

Все семьи-участники были приглашены на гала-концерт областного конкурса в Астраханский театр юного зрителя. В фойе театра работала выставка семейного декоративно-прикладного творчества, где широкому зрителю были представлены и конкурсные работы семей воспитанников реабилитационного центра.

Зрителей также порадовали своим творчеством семейные ансамбли астраханского региона.

«Сотрудники областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями уделяют много внимания развитию творчества своих воспитанников. Терапевтический эффект усиливается, когда творчество объединяет всех членов семьи. От всей души мы с коллегами поздравляем с наградой семьи Могилевых, Тимофеевых и Шишлаковых», — отметила руководитель учреждения Ольга Карелина.