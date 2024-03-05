В Калининграде похитители человека получили срок

В Калининграде 30- и 40-летний мужчины наказаны за похищение человека, вымогательство, угон, кражу и покушение на убийство.

Злоумышленники начали следить за жителем Калининграда, у которого было много криптовалюты. Вечером 27 сентября 2021 г. возле дома потерпевшего по улице Марата в Калининграде похитители, угрожая жертве убийством, затолкали ее в машину и увезли в Советск. Там после издевательств им удалось получить от гостя пароли от аккаунта криптовалютной биржи, электронного кошелька и коды доступа для подтверждения транзакций.

Как оказалось, мобильный телефон, на котором установлена программа доступа к электронному кошельку, лежит в квартире пострадавшего. Младший из преступников съездил на место, откуда украл мобильник, два ноутбука, планшет, мобильный телефон, жесткий диск, наушники и другое имущество общей стоимостью 403 тыс. руб. и вернулся назад.

Потом у жертвы похитили криптовалюту на 39,8 млн руб. Опасаясь, что пострадавший заявит в полицию, ему дважды ввели неизвестный наркотик, вывезли в лес, где после третьего укола попытались задушить шарфом. Когда тот потерял сознание, похитители, полагая, что жертва умерла, сняли с него верхнюю одежду, забросали ветками и скрылись. Придя в себя, мужчина сумел добраться до близлежащего дома, обратился за помощью и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Вскоре налетчики были задержаны, большую часть денег – 33 млн руб. – вернули хозяину.

Центральный райсуд Калининграда наказал младшего преступника 15 годами и тремя месяцами колонии строгого режима, старшего – 12 с половиной годами колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу, сообщает калининградское областное управление СКР.