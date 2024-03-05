В Югре из-за перекрытой трассы Тюмень - Ханты-Мансийск образовалась многокилометровая пробка

В Югре на трассе Ханты-Мансийск - Тюмень образовалась огромная пробка.

В соцсетях водители сообщают, что стоят уже больше полутора часов в четыре ряда.

"600 метров не успели до развязки Пыть-Яха доехать, встали уже 1,5 часа ждем, только что техника проехала в том направлении", - написал один из водителей в группе "Местоположение ДПС Сургут".

По словам автолюбителей, протяженность пробки составила 30-50 километров.

Трассу Ханты-Мансийск — Тюмень перекрыли из-за погодных условий. С 643-го по 699-й км ввели ограничение для движения всех видов транспорта в оба направления. С 643-го по 542-й км - в направлении Тюмени. По данным ГИБДД, ограничения будут действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние.