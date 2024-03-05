Детский лагерь "Уральские самоцветы" выплатит 400 тысяч за изнасилованного младшеклассника

Руководство детского лагеря "Уральские самоцветы" обязали выплатить компенсацию морального вреда семье 7-летнего мальчика, изнасилованного во время отдыха. О решении Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга.

Напомним, инцидент произошел летом 2023 года во время смены, длящейся с 20 июля по 2 августа. Семья из Екатеринбурга отправила сына на отдых, однако по возвращении узнала, что над ребенком надругались другие подростки. При этом виновные не понесли наказания, поскольку не достигли 14-летнего возраста. Тогда все претензии были направлены руководству лагеря.

По решению суда, семье будет выплачена компенсация морального вреда в размере 400 тыс. рублей. "Уральские самоцветы" также обязуются выплатить 37 тыс. 266 рублей 45 копеек в качестве расходов на оплату представителей и специалистов.

Напомним, что другие уральские подростки тоже обвиняются в изнасиловании более младших мальчиков. Подобное, как заявляют потерпевшие, происходило в спецшколе №124 Екатеринбурга, о чем стало известно в апреле 2023 года. Насилие в школе подавалось как "наказание" за непослушание. Такую методику, по словам пострадавших, якобы придумал один из педагогов, который привлек к надругательствам более старших ребят. Один из них уже выпустился из спецшколы, однако имел свободный доступ в учреждение. Второго, как рассказывал адвокат, досрочно выпустила сама директриса, как только история всплыла на обзор общественности. Директору дали написать заявление "по собственному желанию", после чего та устроилась учителем географии в "золотую школу" Екатеринбурга.