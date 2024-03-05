С мая в Астраханской области начнут курсировать автобусы на двух межмуниципальных маршрутах
Маршруты № 116 и 117 охватят центр города и села Фунтово, Три Протока, Яксатово, Осыпной Бугор Приволжского района. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина оплата за проезд по межмуниципальным маршрутам производится по городскому тарифу, сообщает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
Десять автобусов среднего класса будут следовать по маршруту № 116 в прямом направлении: Красный мост, ул. Ногина, ул. Чалабяна, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Кубанская, Фунтовское шоссе, ул. Астраханская (с. Осыпной Бугор), ул. 40 лет ВЛКСМ (пос. Кирпичного завода № 1), ул. Туркменбаши (Фунтово-1), ул. Космонавтов (Фунтово-1), ул. Чехова (Фунтово-1).
В обратном: ул. Чехова (Фунтово-1), ул. Космонавтов (Фунтово-1), ул. Туркменбаши (Фунтово-1), ул. 40 лет ВЛКСМ (пос. Кирпичного завода № 1), ул. Астраханская (с. Осыпной Бугор), Фунтовское ш., ул. Кубанская, ул. Кирова, ул. Набережная 1 Мая, ул. Мусы Джалиля, ул. Ленина, ул. Советская, ул. 3-я Интернациональная, ул. Ногина, Красный мост.