В Петербурге задержали двоих мужчин, снимавших ТЭЦ с квадрокоптера

В Петербурге задержали двоих мужчин, снимавших с квадрокоптера прилегающую к ТЭЦ территорию. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Отмечается, что персонал Автовской ТЭЦ воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Росгвардейцы доставили задержанных, не имевших разрешения на полет БПЛА, в отдел полиции. Также для выяснения обстоятельств туда доставили таксиста, который привез мужчин к ТЭЦ.

Ранее ФСБ России обвинила 21-летнюю жительницу Читы в госизмене. Девушка снимала для государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов российской военной техники, которая следовала по железной дороге. Также она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.