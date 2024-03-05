В Кузбассе мужчина привел в квартиру на четвертом этаже коня

В городе Осинники под Новокузнецком (Кемеровская область) мужчина пришел с конем в многоквартирный дом в три часа ночи.

Всадник (правда, судя по видео, оседлать коня у него не получилось) затащил животное на четвертый этаж и попытался провести его в квартиру, но жена и остальные домочадцы были против.

По данным СМИ, мужчина был пьян, где он взял коня – неизвестно. В ночи его выставили за дверь, животное оставило следы пребывания в подъезде – кучу навоза. Инцидентом занимается полиция.