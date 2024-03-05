05 Марта 2024
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Общество Свердловская область В России За рубежом
Фото: пресс-служба РМК

Девять волонтеров РМК участвуют во Всемирном фестивале молодежи

Волонтеры РМК принимают участие во Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в нем участвуют молодые и активные люди из 180 стран мира – лидеры в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства, благотворительности, спорта, бизнеса и медиа. Их ждет обширная программа – панельные сессии, матер-классы, дискуссии и тренинги.

От Волонтерского центра РМК на фестиваль отправились девять человек. Все участники прошли серьезный отбор: нужно было предоставить портфолио, эссе и сделать видеовизитку.

Волонтеры РМК на Всемирном фестивале молодежи(2024)|Фото: пресс-служба РМК

"Всемирный молодежный форум – это мероприятие, поучаствовать в котором мечтает каждый волонтер. Со времен чемпионата мира по футболу таких мероприятий в России не проводилось. И сейчас принять участие в таком событии – это невероятный опыт и возможность познакомиться с людьми со всего мира. Стать частью команды волонтеров форума – большая честь и ответственность, так как именно от нас зависит проведение такого масштабного события", - отметил директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

Волонтеры РМК на Всемирном фестивале молодежи(2024)|Фото: пресс-служба РМК

В течение всей недели в рамках фестиваля будут проходить насыщенные образовательные, научные, культурные и спортивные мероприятия. Участники уже смогли встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и принять участие в спортивном оздоровительном забеге. В планах множество встреч и обсуждений на тему студенческого сотрудничества, развития образования и науки, а также встречи с политиками, блогерами и музыкантами.

Волонтеры РМК на Всемирном фестивале молодежи(2024)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: РМК, волонтеры, молодежь, фестиваль


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