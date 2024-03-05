Выросло число россиян, которые точно не будут участвовать в выборах - опрос

В России растет число тех, кто совершенно точно не пойдет на выборы президента в марте. За неделю эта группа выросла на 2% - с 7% до 9%. При этом число тех, кто точно пойдет на выборы остается неизменным – 61%. Это данные опроса фонда "Общественное мнение".

В целом социологи относят к группе тех, кто в той или иной степени вероятности придет на участок (или проголосует дистанционно), 83% россиян. Не собираются участвовать в выборах 13%.

При этом растет число граждан, которые в курсе о датах проведения голосования – теперь их 90%.