Внесен законопроект о контроле маркетплейсов ФАС

В Госдуму внесен законопроект о контроле работы маркетплейсов Федеральной антимонопольной службой.

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Авторы инициативы председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев отмечают, что, по последним данным Минпромторга РФ, за последние пять лет оборот маркетплейсов вырос в 5 раз и превысил 50% в общем объеме интернет-торговли. Но это привело к монополизации рынка и недобросовестному поведению владельцев онлайн-платформ. Потому что сейчас законодательные нормы, регулирующие права и обязанности владельцев маркетплейсов, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, просто отсутствуют.

Законопроект устанавливает требования к договорам между маркетплейсами, продавцами и владельцами пунктов выдачи, в том числе явное и понятное изложение условий сотрудничества. А для участников рынка, на которых приходится более 20% от общего объема сделок, предусматриваются специальные жесткие требования. Например, запрет взимать плату за возврат товара.

В начале 2024 года ФАС признала Wildberries и Ozon коллективно доминирующими - вместе они занимают более 80% на рынке.