05 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В школе Серова детей учили родственники руководства. Директор уволен

Дети МБОУ СОШ № 2 в поселке Восточный Серовского района были вынуждены учиться у неквалифицированных педагогов, нанятых директором школы. Последняя решила принять на работу собственных родственников, проигнорировав как трудовые, так и федеральные законы. Подробнее об этом Накануне.RU сообщили в пресс-служба свердловской прокуратуры.

Выяснилось, что в августе 2021 года директриса трудоустроила в школу свою дочь на должности учителя географии, тьютора и педагога-организатора. После она сделала племянницу своего супруга учителем-дефектологом и английского языка. При проверке стало известно, что никто из новых педагогов не соответствовал установленным квалификационным требованиям для обучения детей.

В сентябре того же года директриса устроила своего супруга в школу водителем на условиях внешнего совместительства. На тот момент мужчина уже работал водителем по основному месту работы в иной организации. Действия руководителя школы стали нарушением ст. 329 ТК РФ, который устанавливает запрет на работу по совместительству лицам, труд которых непосредственно связан с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств.

Вопреки ст. 13.3 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" во всех вышеуказанных случаях возможный конфликт интересов в установленном порядке не урегулирован. Тогда Серовская прокуратура обратилась уже к главе Сосьвинского городского округа и внесла представление об устранении нарушений.

На данный момент все нарушения устранены: работников, нанятых по кумовству уволили. В феврале 2024 года директрису также попросили освободить свою должность на основании подп. 7.1 ч.1 ст. 81 ТКРФ, а именно вследствие непринятия мер по урегулированию конфликта интересов, дающих основание для утраты доверия.

Теги: Серов, школа, директор, кумовство, увольнение


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