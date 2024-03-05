Министр обороны ФРГ упрекнул офицера в утечке разговора о Крымском мосту

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что утечка разговора офицеров о Крымском мосту произошла из-за того, что один из участников беседы подключился к разговору по незащищенной линии.

Все произошло не из-за того, что система была взломана, приводит РИА Новости мнение Писториуса. Ранее он же назвал публикацию разговора высокопоставленных немецких военных российскими СМИ частью информационной войны, которую, по его словам, ведет Москва, и в этом он не сомневался.

Напомним, запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планировавшуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам. Также обсуждалась возможная отправка на Украину ракет Taurus и обучение украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона требует от Германии разъяснений, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что перехваченный разговор офицеров Бундесвера об атаке Крымского моста свидетельствует о том, что Германия готовится к войне с Россией.