Толпа школьников избила 13-летнего подростка в Сургуте

Толпа школьников избила 13-летнего подростка в Сургуте, сообщает "Муксун" со ссылкой на очевидца произошедшего.

Инцидент произошел вечером 4 марта, рядом с перекрестком Комсомольский - Югорская. Свидетельница драки сообщила, что никто не остановился: ни прохожие, ни водители авто, хотя все происходило на тротуаре недалеко от проезжей части.

В драку вмешалась одна из прохожих девушек, она разогнала детей. Сообщается, что когда расходились, они угрожали своей жертве расправой.

Отметим, что в последнее время новости о драках с участием несовершеннолетних появляются все чаще, во всех регионах России. 24 февраля толпа избила девушку в Березниках. У пострадавшей забрали сотовый телефон и сдали его в ломбард. В Волгограде полиция 15 февраля задержала троих подростков, которые грабили прохожих, угрожая молотком. Несколько дней до этого Центральный районный суд Тюмени отправил под арест троих подростков, нападавших на людей на улице. В Нижнем Тагиле ученики избили девочку, да так сильно, что пострадавшая была госпитализирована.

Как сообщало Накануне.RU депутат Госдумы Артем Метелев заявил о необходимости изменений в законы для более эффективной борьбы со школьной травлей.

По словам народного избранника, агрессия среди подростков была всегда, но в последнее время она стала более жестокой. Согласно статистике, жертвой буллинга становится каждый второй несовершеннолетний. Метелев указал, что пик подростковой травли приходится на детей в возрасте 11–12 лет. Индивидуально-профилактической работы в этой возрастной категории очень сложно применить. Именно поэтому в законодательстве нужно уточнить, как применять индивидуально-профилактическую работу в отношении несовершеннолетних и детей, не достигших возраста 14 лет.

Парламентарий обратил внимание и на то, что школы часто скрывают факты буллинга, поскольку это отражается на рейтингах и финансировании. Директор школы должен быть заинтересован сообщать о факте подростковой агрессии в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних.