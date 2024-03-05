Толпа школьников избила 13-летнего подростка в Сургуте

05 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Толпа школьников избила 13-летнего подростка в Сургуте

Толпа школьников избила 13-летнего подростка в Сургуте, сообщает "Муксун" со ссылкой на очевидца произошедшего.

Инцидент произошел вечером 4 марта, рядом с перекрестком Комсомольский - Югорская. Свидетельница драки сообщила, что никто не остановился: ни прохожие, ни водители авто, хотя все происходило на тротуаре недалеко от проезжей части.

В драку вмешалась одна из прохожих девушек, она разогнала детей. Сообщается, что когда расходились, они угрожали своей жертве расправой.

Отметим, что в последнее время новости о драках с участием несовершеннолетних появляются все чаще, во всех регионах России. 24 февраля толпа избила девушку в Березниках. У пострадавшей забрали сотовый телефон и сдали его в ломбард. В Волгограде полиция 15 февраля задержала троих подростков, которые грабили прохожих, угрожая молотком. Несколько дней до этого Центральный районный суд Тюмени отправил под арест троих подростков, нападавших на людей на улице. В Нижнем Тагиле ученики избили девочку, да так сильно, что пострадавшая была госпитализирована.

Как сообщало Накануне.RU депутат Госдумы Артем Метелев заявил о необходимости изменений в законы для более эффективной борьбы со школьной травлей.

По словам народного избранника, агрессия среди подростков была всегда, но в последнее время она стала более жестокой. Согласно статистике, жертвой буллинга становится каждый второй несовершеннолетний. Метелев указал, что пик подростковой травли приходится на детей в возрасте 11–12 лет. Индивидуально-профилактической работы в этой возрастной категории очень сложно применить. Именно поэтому в законодательстве нужно уточнить, как применять индивидуально-профилактическую работу в отношении несовершеннолетних и детей, не достигших возраста 14 лет.

Парламентарий обратил внимание и на то, что школы часто скрывают факты буллинга, поскольку это отражается на рейтингах и финансировании. Директор школы должен быть заинтересован сообщать о факте подростковой агрессии в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних.

Теги: школьник, подростки, толпа, драка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети