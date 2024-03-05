Участники Всемирного фестиваля молодежи расписывали дымковскую игрушку 

На Всемирном фестивале молодежи, который в эти дни проходит в Сочи, кировские мастерицы провели мастер-класс по росписи дымковской игрушки. Расписывать дымку учились молодые люди из Аргентины, Доминиканы, Китая, Мьянмы, Нигерии, Сирии, Южной Кореи. К мастер-классу присоединились и ребята из Херсонской области. Мастерицы рассказали участникам о старинном промысле Кировской области, об истории возникновения дымковских узоров, их особенностях и значении каждого символа.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, гости сфотографировались арт-объектом «Вятская барыня». Барыня – двухметровый аналог дымковской игрушки – держит каравай, означающий особую гостеприимность жителей вятской земли, умеет двигаться и разговаривать.

— Дымка - любимая игрушка многих поколений жителей нашего города. В этом году Кирову исполняется 650 лет, и я приглашаю вас на юбилей. Вы увидите, что Вятка – старинный город с очень богатой историей, с добрыми традициями и прекрасными людьми, — сказала заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова, которая также приняла участие в мастер-классе.