В Академическом районе Екатеринбурга будущих врачей знакомят с азами профессии со школьной скамьи

В школе №123 Академического района, основной акцент в которой сделан на химико-биологическое направление, в начале учебного года был создан медицинский класс. Сюда приняли 30 учеников из параллели восьмых классов, намеренных в будущем связать свою жизнь с медициной или наукой. Недавно они побывали на очередной экскурсии – в Областной детской клинической больнице (ОДКБ).

Учащиеся медкласса, как настоящие врачи или медсестры, раз в месяц надевают белые халаты и знакомятся с теми специальностями, которые они могут получить в медицинском колледже или в университете. Во время посещения ОДКБ учащиеся успели ознакомиться с основами гигиены, работой хирургов-онкологов и аппарата МРТ, а в симуляционном классе, где на манекенах и тренажерах медики отрабатывают различные манипуляции, юные академчане научились ставить внутримышечные инъекции.

По задумке, у выпускников профильного класса, впрочем, как и самой школы, будет больше возможностей продолжить обучение в медуниверситете, который в будущем появится здесь же, в Академическом, и стать сотрудником институтов УрО РАН или НИИ ОММ.

Условия для получения качественного образования и комфортного проживания в восьмом районе еще при проектировании территории предусмотрел ее ведущий девелопер – АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"). Компания-основатель района развивает его по модели Наукограда: уже сейчас здесь функционируют пять научно-исследовательских институтов РАН, 25 детских садов и восемь школ.

Одним из идеологов проекта по созданию медицинского класса в одной из школ восьмого района столицы Урала как раз и стала Областная детская клиническая больница. Так здесь решили подойти к решению вопроса нехватки кадров.

"Это будет для них сейчас, в восьмом классе, очень полезно: с учетом того, что получить среднее образование можно после 9го класса, то, наверное, задумываться о том, к примеру, готовы ли они работать с недоношенными детьми, будущим врачам важно заранее", — подчеркнула начальник отдела по управлению персоналом ОДКБ Анастасия Афоничева.

Замдиректора МАОУ СОШ № 123 Галина Попова отметила, что во время таких экскурсий дети становятся более серьезными, внимательнее начинают относиться к учебе. Она надеется, что этот проект поможет сделать нашим ученикам правильный выбор и ребята вырастут успешными людьми: врачами, медицинскими сестрами или иными специалистами этой сферы, какими они захотят быть.

"Есть желание, чтобы эти ребята в перспективе остались жить в Академическом, учились бы здесь дальше, нашли в своем же районе работу по душе", — призналась Галина Попова.