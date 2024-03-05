В Екатеринбурге анонсировали новую реформу общественного транспорта

Жители уральской столицы все чаще жалуются на общественный транспорт, а с пандемийных времен ситуация ежегодно становится все хуже. В связи с этим власти Екатеринбурга составили комплекс мер, направленных на еще одно реформирование транспортной системы, эти меры анонсировал сегодня глава города Алексей Орлов.

На пресс-конференции градоначальник рассказал о четырех шагах, которые позволят повысить качество перевозки пассажиров до 85%.

Переход на новый принцип работы, а именно — брутто-контракты уже в третьем квартале текущего года (август). Согласно принципу договора, оплата будет начисляться исходя не из пассажиропотока, а за пройденный километр, с учетом коэффициента качества: соблюдение расписания, состояние автобуса и работа экипажа. Выручка от билетов теперь будет идти в бюджет города.

"Такой механизм применяется в других крупных городах, например, Перми. И он подтверждает свою эффективность. Переход на брутто-контракты позволит перевозчикам увеличить зарплату своим сотрудникам, мы предполагаем, что не менее чем на 30% (к осени и, как минимум, для водителей). У транспортных предприятий появится обязанность менять автобусы среднего класса на транспорт большого класса. По нашим предварительным подсчетам, речь идет о замене порядка 400 автобусов", — сообщил Алексей Орлов.

Жилье для сотрудников Гортранса по льготным условиям. По словам градоначальника, пока данная мера доступна только для водителей, чей дефицит ощущается особо остро, однако уже в скором времени льготу распространят и на других сотрудников Гортранса, в том числе и новичков. На данный момент семь сотрудников уже получили общежития, а двоим или троим одобрили льготную ипотеку.

"Льгота является стимулом для специалистов устроиться и остаться работать в транспортных предприятиях на благо города. Вышеупомянутые меры позволят перевозчикам привлечь новый персонал, что, несомненно, позитивно скажется на уровне перевозки пассажиров. Больше сотрудников, больше подвижного состава выходит на линии, что в итоге приводит к сокращению временного интервала на транспортных маршрутах", — пояснил мэр.

Следующим шагом станет создание "Центра по управлению пассажирскими перевозками", который будет обеспечивать контроль всего перевозочного процесса: от выпуска на линию, до отслеживания и регулирования подвижного состава на маршрутах в режиме онлайн. Одной из основных функций центра станет контроль оплаты проезда пассажиров, что предусматривает и более строгий штраф за проезд "зайцем" — 2,5 тыс. руб. вместо 100 руб.

"Это полномочия областного законодательного собрания. Мы такую инициативу уже подготовили. Наверное, неправильно, когда человек, который принципиально не платит за проезд, по сути, ездит за чужой счет. Мы считаем это неприемлемым. У нас на сегодня достаточно серьезный процент людей, которые проезд не оплачивают. В крупных городах эти штрафы в разы больше, поэтому мы пойдем именно в этом направлении", — отметил градоначальник.

Развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава является последней, но не по значимости мерой. К началу 2024 года был приобретен 161 автобус большого класса и 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Помимо этого, на станции метро "Площадь 1905 года" были заменены турникеты, а до конца года аналогичное оборудование появится на остальных станциях Екатеринбурга, что позволит применять любой способ оплаты проезда.

"Большие надежды мы возлагаем на обновление общественного транспорта, о котором 29 февраля в своем послании объявил Владимир Путин. Безусловно, здесь будут использоваться ресурсы абсолютно всех уровней бюджета, но уже обозначена сумма в 150 млрд рублей из федерального бюджета. Это хороший шаг вперед", — рассказал Алексей Орлов.

Он добавил, что отдельной задачей стоит обновление трамвайного парка Екатеринбурга, поскольку средний срок эксплуатации ряда единиц транспорта уже превышает 40 лет. Одним из способов станет заключение концессионного соглашения, как это было с межмуниципальным маршрутом. Рабочие встречи проведены с банками и крупнейшими институтами развития — остается только ждать старта программы.

По словам градоначальника, сейчас транспортная система работает только на 55-60%, что и приводит к постоянным жалобам пассажиров. Однако, при выполнении всех вышеперечисленных пунктов, уже в течение года можно будет говорить о показателе в 80-85%, что станет весьма ощутимо для горожан.

Был также затронут ряд "долгоиграющих" тем. Одной из них стало строительство второй ветки метро и новых станций. Глава Екатеринбурга заверил, что власти города, как и его жители, не забывают про развитие метро, и оно обязательно будет. Шансы растут, поскольку стоимость строительства — ключевой фактор — начала постепенно снижаться. Развитие метрополитена также прописано в Генплане до 2045 года, а потому не может игнорироваться администрацией.

Следующей на очереди стала нехватка трамваев, а именно в Академическом и на ВИЗе. Напомним, что один из ВИЗовских маршрутов при запуске новой линии перекинули на обслуживание 8-го района города. По словам Алексея Орлова, ситуация будет корректироваться, исходя из наполненности трамваев, а также возможности пустить свободные двухсекционные подвижные составы с большей вместимостью. К сожалению, сейчас в городе таких нет.

"На прошлой неделе в Москве у меня был ряд встреч. Ну, просматриваются варианты в ближайшей перспективе. Поручение президента есть, в послании он конкретизировал эти вещи. Мы и правительство области готовы принять участие на этих условиях в федеральной программе, ждем только ее старта. Думаю, мы здесь достаточно быстро сможем получить первые новые трамваи, что поможет улучшить обслуживание маршрута в Академический. По ВИЗу обсуждали, были жалобы, но они не носят массовый характер. Да, кому-то стало неудобно, но с точки зрения необходимости обслуживать новый маршрут и состояния нашего парка, мы нашли самый компромиссный вариант", — отметил градоначальник.

Реформа общественного транспорта поможет разрешить и проблему с автобусными маршрутами №51 и №52 (бывшие №012 и №019), принадлежащими частным компаниям. Именно они обслуживают Академический, который часто стоит в пробках. Увы, мэрия не может напрямую повлиять на частников, однако, Алексей Орлов заверил, что реформа полностью решит эту проблему, а жители Академического смогут вздохнуть спокойно.

"Есть такое понятие как конкурентный рынок. Если электронный транспорт монополизирован мэрией, то автобусы — это конкурентная история: 60% частных и 40% — муниципальные. Я абсолютно уверен, что с переходом на новую систему ситуация изменится кардинально. Почему мы в эту реформу и пошли — назрела необходимость кардинально реформировать транспортную систему, чем мы и занимаемся", — заявил мэр.

Повышать стоимость проезда власти пока не планируют. По словам Алексея Орлова, при нынешней ситуации делать это просто нечестно, и только улучшив ситуацию, можно будет задуматься о приближении размера оплаты к ее себестоимости в 40 руб. С учетом того, что уже к концу года реформа должна дать свои плоды, об увеличении стоимости разговор зайдет только к 2025 году.