В Нижневартовске эвакуировали школу

В Нижневартовске возобновились "минирования". В соцсетях учащиеся школы №11 рассказали об эвакуации, передает корреспондент Накануне.RU.

Школьников отправили по домам.

Здание обследуют экстренные службы. По предварительным данным, тревога - ложная.

Отметим, что в январе в Нижневартовске регулярно эвакуировали школы из-за ложных сообщений о взрывных устройствах. Повторились массовые эвакуации и в феврале.

Добавим также, что в России ужесточена ответственность за ложные сообщения о готовящемся теракте. Штраф увеличен с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.