Shot: Украинские спецслужбы пытались подорвать состав с аммиаком под Самарой

Украинские спецслужбы пытались устроить экологическую катастрофу под Самарой, подорвав состав с аммиаком, следовавший с завода "Тольяттиазот", сообщает Shot.

По данным источника телеграм-канала, силовики разыскивают двух мужчин ростом 170-180 см, которых видели возле ж/д-путей в конце прошлой недели. Уточняется, что они были с рюкзаками.

4 марта сообщалось, что неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда – Чапаевск. Пострадали металлоконструкции моста, а также ограждение. Еще несколько СВУ нашли на других участках пути.

Напомним, 5 июня 2023 года произошел теракт на аммиакопроводе "Тольятти – Одесса" в Харьковской области. Тогда ядовитое облако затронуло десятки километров. В Минобороны России сообщили о пострадавших среди мирного населения. В ведомстве заявляли, что подрыв был совершен украинской диверсионно-разведывательной группой.