Возобновлено следствие по делу экс-замминистра просвещения Раковой

05 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Москва
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Возобновлено следствие по делу экс-замминистра просвещения Раковой

В Москве Никулинский суд возобновил судебное следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева о хищении 50 млн руб.

По словам судьи Алексея Бобкова, так как непонятна позиция бывшего сотрудника Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгения Инкина, предстоит изучить ее и судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой, судебное следствие возобновлено. После этого судья объявил перерыв 15 минут для согласования позиции защиты с Инкиным. Кроме того, в дело вступил новый прокурор, пишет РИА Новости.

Ракова находилась под стражей около года, пока не согласилась возместить ущерб, который следствие оценило в более чем 50 млн руб. Чиновницу подозревают в похищении бюджетных средств на реализации госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего".

Теги: Марина Ракова, Сергей Зуев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.07.2023 07:50 Мск Комиссаров стал ректором РАХиГС
Ранее 04.04.2023 11:56 Мск Ракова и Зуев признали вину по всем эпизодам мошенничества в особо крупном размере
Ранее 20.02.2023 14:38 Мск Дело экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой передано в суд
Ранее 17.02.2023 04:00 Мск И.о. ректора РАНХиГС заявил о предстоящих кадровых перестановках
Ранее 25.01.2023 15:51 Мск Предварительное расследование дела Раковой завершено - МВД
Ранее 25.01.2023 12:48 Мск Фигурантка дела о мошенничестве Марина Ракова устроилась в АСИ
Ранее 23.01.2023 13:00 Мск Путину доложили об уходе Мау с поста ректора РАНХиГС
Ранее 23.01.2023 10:05 Мск Ректор РАНХиГС Мау, которому вменяли мошенничество на 21 миллион, потерял пост
Ранее 03.11.2022 15:36 Мск Суд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову
Ранее 03.11.2022 10:41 Мск Фигуранты дела Раковой и Зуева возместили ущерб в 65 миллионов рублей - МВД
Ранее 02.11.2022 15:55 Мск Ректор РАНХиГС Мау, которому вменяли мошенничество на 21 миллион, уехал в Израиль
Ранее 02.11.2022 13:14 Мск Следователь попросил отпустить экс-замминистра просвещения Ракову из СИЗО
Ранее 14.10.2022 12:51 Мск Адвокат Мау подтвердил, что его дело закрыли
Ранее 14.10.2022 11:50 Мск Прекращено уголовное дело ректора РАНХиГС, которому вменяли мошенничество на 21 млн
Ранее 22.08.2022 20:08 Мск Ректор РАНХиГС Владимир Мау не признает вину
Ранее 10.08.2022 18:57 Мск Мау вернулся на работу в прежнем статусе
Ранее 05.08.2022 15:50 Мск Суд продлил домашний арест проректору РАНХиГС
Ранее 04.08.2022 15:05 Мск Mash: Ракова признала вину по делу о мошенничестве и написала явку с повинной
Ранее 03.08.2022 13:14 Мск Суд перевел из СИЗО под домашний арест ректора "Шанинки"
Ранее 03.08.2022 11:46 Мск Ректор "Шанинки" Зуев признал вину и рассказал о новых соучастниках
Ранее 03.08.2022 08:21 Мск Ректора РАНХиГС отпустили под подписку о невыезде, - СМИ
Ранее 02.08.2022 21:16 Мск Следствие попросило отпустить ректора "Шанинки" под домашний арест
Ранее 22.07.2022 14:13 Мск Суд отправил под домашний арест проректора РАНХиГС
Ранее 18.07.2022 15:34 Мск Мосгорсуд оставил ректора РАНХиГС Мау под домашним арестом
Ранее 07.07.2022 15:55 Мск Назначен временно и.о. ректора РАХиГС
Ранее 05.07.2022 12:03 Мск СМИ: Мау предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества, ущерб превышает 21 млн рублей
Ранее 30.06.2022 20:52 Мск Суд отправил ректора РАНХиГС под домашний арест
Ранее 30.06.2022 19:45 Мск Ректор РАНХиГС хочет заменить домашний арест на залог в 21 миллион рублей
Ранее 30.06.2022 15:21 Мск МВД: Ректору РАНХиГС предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза
Ранее 30.06.2022 14:56 Мск Силовики задержали ректора РАНХиГС, - РБК
Ранее 09.06.2022 11:53 Мск Кассационный суд отменил решение о заключении ректора "Шанинки" под стражу
Ранее 02.06.2022 19:25 Мск Бывшему замминистра просвещения Раковой продлили арест
Ранее 26.05.2022 10:12 Мск У сотрудников РАНХиГС проходят следственные действия по делу Раковой
Ранее 30.03.2022 14:31 Мск Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в мошенничестве ректора "Шанинки"
Ранее 10.02.2022 14:51 Мск Песков об аресте ректора "Шанинки": Путин не может давать указания следователям
Ранее 28.01.2022 15:10 Мск ФСИН не подтвердило, что состояние ректора "Шанинки" ухудшилось
Ранее 29.12.2021 13:46 Мск Ректора Шанинки вернули из больницы в "Матросскую тишину"
Ранее 22.12.2021 14:16 Мск Суд снова отказался отпустить Ракову из СИЗО
Ранее 21.12.2021 12:58 Мск Суд оставил в СИЗО ректора "Шанинки"
Ранее 06.12.2021 10:55 Мск Защита экс-замминистра просвещения Раковой обжаловала продление ее ареста
Ранее 25.11.2021 16:08 Мск Исполнительный директор Шанинки дала показания на ректора Зуева
Ранее 23.11.2021 15:12 Мск Ректора "Шанинки" перевели в медсанчасть при СИЗО
Ранее 18.11.2021 02:01 Мск Выявлено 12 фиктивных трудоустройств в РАНХиГС в рамках дела Раковой
Ранее 17.11.2021 14:55 Мск У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски по делу Раковой
Ранее 09.11.2021 14:07 Мск Суд отменил домашний арест ректора "Шанинки"
Ранее 28.10.2021 15:07 Мск Суд оставил под арестом мужа экс-замминистра Раковой
Ранее 26.10.2021 10:48 Мск Мосгорсуд оставил под арестом экс-замминистра просвещения Ракову
Ранее 20.10.2021 12:00 Мск Обвиняемый в мошенничестве ректор Шанинки госпитализирован
Ранее 20.10.2021 10:12 Мск Дело на Ракову завели по заявлению и.о. главы ФНФРО
Ранее 19.10.2021 13:08 Мск Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки"
Ранее 12.10.2021 16:18 Мск Экс-советник Кириенко вступился за задержанного ректора Шанинки
Ранее 12.10.2021 11:28 Мск По делу Раковой задержали ректора Шанинки
Ранее 08.10.2021 00:09 Мск Ракова арестована по делу о хищении 50 млн рублей
Ранее 06.10.2021 13:52 Мск Бывший замминистра просвещения России Марина Ракова не признает вины в мошенничестве
Ранее 06.10.2021 12:16 Мск Источники: Вице-президент Сбербанка явилась в полицию сама – после задержания мужа
Ранее 06.10.2021 11:31 Мск Экс-вице-президент Сбербанка Марина Ракова задержана
Ранее 01.10.2021 11:00 Мск Вице-президента Сбербанка Ракову объявили в федеральный розыск
Ранее 01.10.2021 07:54 Мск СМИ: Ракова скрылась от следствия при помощи своего давнего знакомого
Ранее 01.10.2021 01:01 Мск Управляющего директора Сбербанка Зака арестовали по делу Раковой
Ранее 30.09.2021 20:30 Мск Сбербанк определился кого поставит на место Раковой, находящейся под следствием

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети