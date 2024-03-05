Возобновлено следствие по делу экс-замминистра просвещения Раковой

В Москве Никулинский суд возобновил судебное следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева о хищении 50 млн руб.

По словам судьи Алексея Бобкова, так как непонятна позиция бывшего сотрудника Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгения Инкина, предстоит изучить ее и судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой, судебное следствие возобновлено. После этого судья объявил перерыв 15 минут для согласования позиции защиты с Инкиным. Кроме того, в дело вступил новый прокурор, пишет РИА Новости.

Ракова находилась под стражей около года, пока не согласилась возместить ущерб, который следствие оценило в более чем 50 млн руб. Чиновницу подозревают в похищении бюджетных средств на реализации госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего".