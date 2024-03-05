В Москве на стройке ЖК случилась массовая драка строителей и охранников

В Москве массовая драка произошла на строительной площадке жилого комплекса "Лучи" в Солнцево.

Baza сообщает, что дрались охранники и строители. Судя по всему, среди участников драки, причины которой неизвестны, было достаточно много трудовых мигрантов. Некоторые были вооружены палками и трубами. Очевидцы считают, что победа осталась за строителями.

Сейчас в ситуации разбирается полиция. Сообщается, что двоих пострадавших увезли в больницу.