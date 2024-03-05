Суд отказал экс-банкиру из "дела Трифонова" в досрочном снятии судимости

Свердловский областной суд отказал экс-банкиру Олегу Коноплеву в досрочном снятии судимости.

Напомним, что Коноплева обвиняли в передаче взятки экс-главе УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову. За это суд назначил бывшему банкиру 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 20 миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, Олег Коноплев обратился с ходатайством об отмене условного наказания и досрочном снятии судимости, но Октябрьский районный суд ему отказал. После этого была подана апелляция в областной суд. Рассмотрев материалы дела, тот оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Что касается Трифонова, в 2022 году он был приговорен к 9,5 годам в колонии строгого режима по делу о взяточничестве, хранении оружия и боеприпасов. Также экс-главу полиции Екатеринбурга лишили специального звания генерал-майора. В дальнейшем приговор ему был смягчен.

В начале 2024 года стало известно, что Игорь Трифонов погиб в зоне специальной военной операции.