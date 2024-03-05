60% россиянок отправляли помощь участникам СВО или помогали их семьям - опрос

Около 60% россиянок отправляли помощь военнослужащим в зону СВО или помогали их семьям. Среди мужчин таким занимались 53%, следует из опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Чаще всего помощь оказывают деньгами – и мужчины, и женщины. На втором месте у женщин отправка военным вещей, а вот у мужчин – житейские советы и сочувствие.

Женщины в 40% случаев готовы отправлять продукты и вещи, мужчины – только в 25%.

Эксперты отмечают, что такой же тренд (с более жалостливыми женщинами) наблюдался и в период пандемии, и когда в Россию массово прибывали беженцы с Донбасса. При этом в целом в благотворительных целях женщины чаще помогают детям и животным, а мужчины – инвалидам и бездомным, передают "Ведомости".