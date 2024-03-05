Депутаты освободили УрФУ им. Ельцина от земельного налога, призвав вернуть вузу имя Кирова

Уральскому федеральному университету имени первого президента России Б.Н. Ельцина следует вернуть его прежнее название. С таким предложением выступил депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников.

Сегодня, 5 марта, на заседании думы депутаты рассматривали вопрос об освобождении УрФУ от уплаты земельного налога.

"Они бы хоть переименовали институт обратно – имени Сергея Мироновича Кирова", – вставил в ходе обсуждения Колесников.

"Не надо переименования", – возразил ему кто-то из присутствующих.

"Надо!" – отрезал на это Колесников.

В итоге депутаты согласились освободить Уральский федеральный университет от уплаты земельного налога на один год. Речь идет о земельном участке в микрорайоне Новокольцовский, на котором располагается новый кампус УрФУ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской городской думы, предоставление льготы станет одной из мер поддержки при реализации проекта "Кампус УрФУ – центр цифровой трансформации". Сейчас на территории кампуса планируется строительство трех учебных корпусов: института экономики и управления, института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ и специализированного учебно-научного центра. Ожидается, что здания будут построены к 2026 году.