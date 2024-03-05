В Воронеже объявили авиационную опасность

В Воронеже объявили авиационную опасность, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал он в Telegram-канале.

Ранее сегодня ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области. До этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Губкинском городском округе: произошел взрыв, после которого начался пожар на инфраструктурном объекте.