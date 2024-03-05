Губернатор Петербурга после атаки беспилотника уехал молиться

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в компании митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия совершил молитвенный объезд города.

Мероприятие приурочено к наступающему периоду Великого поста. Автобус объехал Санкт-Петербург по кольцевой автодороге. В поездку взяли чудотворную Казанскую икону Божией Матери из Казанского собора, иконы небесных покровителей Санкт-Петербурга – апостолов Петра и Павла, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской, праведного Иоанна Кронштадтского.

В пути читали и пели акафист Казанской иконе Божией Матери, молитвы небесным покровителям города. Правящий архиерей и сопровождавшие его молились за патриарха Кирилла, президента Владимира Путина, власти и жителей северной столицы, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Telegram-каналы обратили внимание, что объезд состоялся 3 марта, на следующий день после атаки беспилотника на Санкт-Петербург. К слову, тогда во время встречи с жителями Беглов заявил, что город на Неве надежно защищен.