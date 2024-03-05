Госдума хочет лишить иноагентов отчислений за авторские права

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о запрете выплат по авторским правам для иноагентов, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по безопасности Василия Пискарева ("Единая Россия").

"Сбежавшие за границу "звезды" продолжают получать в нашей стране немалые деньги за свои авторские права, которые затем тратят на финансирование ВСУ и откровенно антироссийскую деятельность. Разве это допустимо? Может повторюсь, но все же скажу: у каждого из них был выбор — поддержать свою страну, армию, народ или трусливо сбежать. Они выбрали путь предательства", - заявил Пискарев.

Ранее Госдума запретила размещать в соцсетях и других медиа иноагентов рекламу и рекламировать их самих.