В Петербурге четыре человека пострадали при падении лифта в многоэтажке

Четыре человека пострадали из-за падения лифта в многоэтажном доме в Петербурге, из них двое - дети.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Как пишет "Фонтанка", инцидент произошел на Новгородском проспекте в Шушарах. По предварительным данным, у лифта произошел перегруз, после чего он вышел из строя и полетел вниз с верхнего этажа. Всего в нем находились 14 человек.

Ранее в Сургуте в одном из многоквартирных домов рухнул лифт с человеком внутри, он не пострадал. В январе жительнице Екатеринбурга, пострадавшей в лифте многоквартирного дома, диагностировали осколочный перелом позвоночника. В Минстрое после этих случаев заявляли, что взносов на капремонт не хватает на замену лифтов в многоквартирных домах.