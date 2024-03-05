Около станции Жигулевское море на железной дороге нашли "посторонний предмет"

В Самарской области на железной дороге недалеко от моста через Волгу и предприятия "Тольяттикаучук" обнаружили "посторонний предмет".

"5 марта 2024 года на железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море - Химзаводская Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов", - предупредили в пресс-службе КЖД.

Между тем, Telegram-канал "112" сообщает, что еще одно устройство было обнаружено на автомобильном мосту в поселке Безенчук. Там сейчас (как и на железной дороге) работают саперы и силовики.

Накануне неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда – Чапаевск в той же Самарской области. Железнодорожный мост поврежден: пострадали металлоконструкции моста, а также ограждение. При этом бетонная опора не повреждена. Задержаны три пассажирских поезда, которые ехали из Москвы и одна электричка. Территория оцеплена. Пострадавших нет. На этом же мосту позже нашли еще одно взрывное устройство.