05 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России профсоюзы выступили за сокращение длительности рабочей недели

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов сообщил, что Федерация выступает за сокращение рабочего дня до 38 часов в неделю, а в перспективе – до 36.

Этого можно добиться с помощью автоматизации производств. По его мнению, если те задачи по технологическому суверенитету, которые поставлены в послании президента, реализовать, то длительность рабочего дня будет постепенно сокращаться, сообщил ТАСС Соколов.

В России средняя длительность рабочего дня в 2023 г. выросла до 7,17 часа. По данным Росстата, это на четыре минуты больше, чем в 2022 г. и является рекордным показателем за весь период ведения статистики с 2005 г. В среднем, продолжительность рабочего времени за год в пересчете на одного работника выросла год к году на 17,3 часа, до 1,77 тыс. часов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году. Тогда показатель составлял 7,15 часа, а за год — 1,76 тыс. часов. FinExpertiza подсчитала, что в первом квартале прошлого года граждане в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. Это рекордный показатель как минимум с 2010 г., когда Росстат начал собирать такую квартальную статистику. За год длительность рабочей недели выросла на четверть часа.

Таким образом, формально средняя продолжительность рабочей недели у россиян оказывается меньше установленной 40-часовой, но это получается за счет профессий, которые в силу своей сложности могут претендовать на ее существенное сокращение. Так, меньше всего работают сотрудники воздушного и космического транспорта — по 6,14 часа в день.

Теги: ФНПР, рабочий день, 38 часов сокращение


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