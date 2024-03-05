05 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

СК разбирается, было ли рабство на уральской ферме: возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как на Среднем Урале был обнаружен мужчина, утверждавший, что он находился в рабстве.

Речь идет о статье 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". В СК России по Свердловской области Накануне.RU подтвердили информацию о возбуждении дела. От более подробных комментариев в ведомстве пока воздерживаются.

Ранее сообщалось, что в поселке Шадриха городского округа Первоуральск была обнаружена ферма, где в рабстве мог находиться гражданин Белоруссии. О том, что его удерживали силой, заявил сам мужчина. По его словам, у него забрали документы, а идти в полицию он не рискнул.

В дальнейшем ему удалось связаться с волонтерами. Владелец фермы заявил, что документы у белоруса никто не крал, они были якобы случайно найдены и переданы ему. Зарплату работнику он якобы тоже выплачивал. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

Теги: ферма, дело, СК, Первоуральск


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Ранее 22.02.2024 15:24 Мск Жителя Белоруссии держали в рабстве на ферме в Первоуральске

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