Ракетная опасность объявлена в двух округах Белгородской области

Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области.

"По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее сегодня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Губкинском городском округе: произошел взрыв, после которого начался пожар на инфраструктурном объекте. Телеграм-каналы пишут, что беспилотник атаковал Губкинскую нефтебазу, которая расположена в селе Долгое в Белгородской области.