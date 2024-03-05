05 Марта 2024
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Образование В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Минпросвещения заявило о массовом охвате школьников профориентацией

Профориентационными занятиями в школах России охвачено более 8,4 млн школьников 6–11-х классов во всех регионах. Об этом заявило Минпросвещения.

В этом учебном году в школах был запущен профориентационный курс "Россия – мои горизонты". Еженедельно по четвергам школьникам рассказывают о разных профессиях, рынке труда и т.п. Это позволит детям раньше определиться с будущей специальностью и начать готовиться к поступлению в колледжи и вузы по выбранному профилю, заявил директор Департамента госполитики в сфере среднего профобразования Минпроса Виктор Неумывакин.

Не все, однако, одобряют раннюю профориентацию - уже с 6 класса. Так, школьный учитель информатики, руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов пишет, что профориентация необходима и хорошо, что государство за это взялось. Но никакие усилия школы не могут сравниться с кружками и секциями. Именно там происходит увлечение каким-то делом. Но сейчас массовое и доступное дообразование детей "в полнейшем загоне", в том числе потому, что дети заняты на внеурочке в школе, которая занимает почти все то время, которое можно было бы с пользой потратить на кружках и секциях.

"В итоге происходит подмена реальных профессиональных проб на суррогатные "профориентационные" часы болтовни на внеурочке в формате "обо всем и ни о чем", - считает Богданов.

Раннюю профориентацию критикуют и с точки зрения опасности "выращивания служебного человека", проводя параллели с "индивидуальными траекториями".

Теги: профориентация, школа, образование


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