Безос сверг Илона Маска с вершины рейтинга самых богатых людей мира

Создатель Amazon Джефф Безос сверг Илона Маска с вершины списка самых богатых людей мира и вернул себе звание лидера. По подсчетам индекса Bloomberg Billionaires, чистый капитал Безоса составил $200 млрд, тогда как у основателя SpaseX и Tesla сейчас только $198 млрд.

По данным Bloomberg, Безос за год заработал около $23 млрд, тогда как Маск обеднел на $31 млрд. Эти изменения тесно связаны со стоимостью акций компаний на фондовом рынке. Так, стоимость акций Amazon за год выросла более чем на 18%, а цена Tesla снизилась на 24%. Безосу сейчас принадлежит пакет акций Amazon в 9,56%, Маску – около 20% Tesla.

В прошлом году Маск занял первое место в рейтинге миллиардеров, свергнув с него Бернара Арно, французского бизнесмена и совладельца LVMH, гиганта в мире люксовых товаров. Сейчас Арно занимает третье место в списке с $197 млрд.