Guardian: Великобритания призывает Германию передать Taurus Украине, несмотря на утечку

Великобритания призывает Германию поставить на Украину крылатые ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера, сообщает The Guardian.

"Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, и мы призываем наших союзников сделать то же самое", — приводит издание слова представителя британского правительства.

В британском Минобороны утечку сочли досадной, но не серьезной, отмечают источники газеты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание опубликованного разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. При этом в Кремле рассчитывают, что узнают итоги обещанной канцлером германии Олафом Шольцем проверки после публикации разговоров немецких офицеров.

Напомним, запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планировавшуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам. Также обсуждалась возможная отправка на Украину ракет Taurus и обучение украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.