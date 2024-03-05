05 Марта 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Сенатор Шейкин предложил регистрировать на "Госуслугах" сим-карты

Сейчас прорабатывается вопрос обязательной верификации SIM-карт абонентов на портале госуслуг. Об этом написал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

Он отмечает, что количество преступлений при помощи SIM-карт постоянно растет. А большинство операторов связи устанавливают одинаковые пин-коды для карт, а также не активируют обязательный ввод пин-кода, что позволяет в случае кражи телефона мошенникам легче получать доступ к банковским приложениям, аккаунтам в мессенджерах, соцсетях, "Госуслугам".

Сенатор предлагает считать лицевой счет абонента равноценным банковскому, так как он дает возможность совершать платежи. Для этого нужно уточнить определение SIM-карты в Федеральном законе "О связи".

В настоящее время "серых" SIM-карт в России около 7 млн. Их можно купить хотя бы в подземных переходах. По данным Генпрокуратуры, за первое полугодие 2023 года число преступлений, совершенных с помощью мобильной связи и интернета, выросло почти на 40% и превысило 210 тыс. Но раскрываемость составила всего 23% из-за трудностей в выявлении данных о владельцах номеров. Часто выясняется, что данных лиц и мест их регистрации не существует.

Чтобы снизить телефонное мошенничество, нужно привязать SIM-карту к аккануту на "Госуслугах". У кого нет аккаунта, можно создать его в офисе оператора связи или дать возможность заключать договор без "Госуслуг".

Также Шейкин предлагает ввести лимит по количеству SIM-карт, которые могут использовать абоненты.
 

Теги: госуслуги, сим-карта


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