В Саратовской области отравились дети

В Саратовской области возбуждено уголовное дело из-за отравления школьников в Пугачеве. Некоторым детям потребовалась медицинская помощь.

Дело завели из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По предварительным данным, из-за поставок небезопасных товаров и продукции дети заразились инфекционным заболеванием, сообщает СКР.

В Минздраве Саратовской области привели данные областного управления Роспотребнадзора о том, что у 23 детей из Пугачева выявлен норовирус.