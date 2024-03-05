05 Марта 2024
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Политика За рубежом
Фото: twitter.com/joebiden

Супервторник в США решит судьбу Трампа и Байдена

В США 5 марта состоится так называемый Супервторник – масштабные праймериз в 16 штатах, по итогам которых в значительной мере решиться, кто будет представлять республиканцев и демократов на президентских выборах.

К Супервторнику Дональд Трамп и Джо Байден подошли фаворитами предварительных выборов, особенно сильны позиции Трампа. Его основные конкуренты сошли с дистанции, причем "оставив" свои голоса в пользу экс-президента. Накануне Трамп одержал победу на кокусах (еще один вид предварительного голосования) в Северной Каролине. До этого его конкурентка Никки Хейли сумела выиграть внутрипартийные выборы в Вашингтоне, но пока это ее единственная победа. Также Трамп добился возможности участвовать в праймериз в Колорадо, так как Верховный суд США признал нелегитимным решение штата об отстранении Трампа от президентских выборов.

Хотя Супервторник и имеет определяющее значение, голосуют не все штаты, а значит быть уверенным в своем выдвижении Трамп сможет только 12 марта, а Байден – 19 марта. Трампу для победы надо набрать до этой даты около 90% от голосов партийных делегатов (всего из 1100), Байдену – около 77% (из почти 2300 делегатов).

Теги: супервторник, праймериз, дональд трамп, джо байден


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