Молодежная делегация Астраханской области укрепляет связи с прикаспийскими сверстниками на площадках Всемирного фестиваля

Всемирный фестиваль молодёжи проходит в эти дни на побережье Чёрного моря на федеральной территории «Сириус». В масштабном мероприятии принимают участие свыше 90 представителей молодёжи Астраханской области из разных сфер деятельности, а также 25 наших волонтеров.

Членам астраханской делегации доверено культурное шефство над делегациями Ирана и Туркменистана. В первый день фестиваля они подготовили для них программу знакомства, представив творческие номера с национальным колоритом.

Перед открытием вечера знакомства участников фестиваля приветствовали депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ринат Аюпов и руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин.

«У Астраханской области сложились добрососедские отношения со всеми прикаспийскими государствами. Нас объединяет общее море — Каспий и дружба», — отметил Виктор Нуртазин.

Он пригласил представителей иранской и туркменской молодёжи принять участие в Молодежном образовательном форуме «БерегА», который состоится в Астраханского области осенью этого года. Руководитель агентства по делам молодёжи также проинформировал прикаспийских друзей о работе открытого несколько лет назад в Астраханской области Молодёжного центра туризма и международного сотрудничества и предложил им принять участие в его проектах.

«В Астраханской области проживает много туркменов. И мы гордимся тем, что у нас установились крепкие дружественные связи с Астраханской областью, — подчеркнул руководитель делегации Туркменистана Довран Башимов. — В Астрахани функционирует консульство нашей страны. Мне очень приятно находиться вместе с вами на Всемирном фестивале молодёжи».

В программе культурного шефства делегации Астраханской области над представителями Ирана и Туркменистана — ряд деловых и культурных мероприятий, разработка совместных проектов. Вместе с иностранными друзьями — подшефными астраханские делегаты посещают лекции в рамках образовательного марафона «Знание. Первые». Ребята задают спикерам интересующие их вопросы, обмениваются опытом.

«Контакты молодёжи на Всемирном фестивале очень важны в плане развития народной дипломатии, — прокомментировал министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков. — Основная задача шефства астраханской делегации над представителями прикаспийских стран — расширение сотрудничества, ознакомление гостей с культурой нашего многонационального народа. Отрадно, что молодёжные лидеры, общаясь друг с другом, легко находят общий язык, обмениваются контактами».