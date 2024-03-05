05 Марта 2024
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Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Строительство новой школы в Академическом районе Екатеринбурга завершено на 90%

Новая пятиэтажная школа на 1200 мест в Академическом районе Екатеринбурга готова уже на 90%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Строители полностью смонтировали инженерные сети, выполнили фасадные и кровельные работы, запустили лифты. На пришкольной территории готов амфитеатр и спортивный корт. Генеральный подрядчик – "Атомстройкомплекс" – планирует завершить работы к концу весны.

"На первом и втором этажах, где расположены блок начальных классов и общешкольные помещения, продолжается установка алюминиевых конструкций и перегородок, сантехники, а также чистовая отделка. На верхних этажах уже стартовал монтаж оборудования и мебели. Оснащены оборудованием пищеблок, кабинеты химии, физики, биологии", - рассказал руководитель строительства компании Кирилл Подберезных.

Новая школа комплектуется мебелью уральского производителя "Титан". Ученики оценят удобство парт особой конфигурации – эта модель в 2023 году получила диплом национальной федеральной премии "100 лучших товаров России". Всего таких парт в школе будет 700. В кабинетах также будут установлены системы для хранения учебных пособий, магнитно-маркерные доски, в рекреациях – мягкая мебель разных форм: скамейки, мягкие пуфы, диваны, модульные системы. Вся мебель выполнена из долговечных и экологичных материалов.

школа на 1200 мест в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Ход работ на строительной площадке контролируют эксперты министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

"Эта школа – один из восьми объектов инфраструктуры, которые сейчас реализуются в Екатеринбурге по программе "Стимул". В ежедневном режиме мы осуществляем строительный надзор за ходом работ и уверены, что школа будет введена в срок", - отметил, и.о. министра строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов.

"Атомстройкомплекс" обладает большим опытом в проектировании, строительстве и реконструкции школ. Только за прошлый год компания ввела два выдающихся образовательных объекта: Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне и школу №41 на ВИЗе – первую в Екатеринбурге, построенную в рамках ГЧП.

"В стране сегодня уделяется колоссальное внимание развитию социальной сферы – образования, культуры. То, что на социальные объекты выделяются большие деньги, и то, что у нас есть возможность эти объекты строить – конечно, радует. Школы, которые строятся сегодня в Свердловской области, – настоящие шедевры в архитектурном и технологическом плане. Как только у нашего коллектива появляется возможность строить новые школы – не важно, полностью за счет бюджета или по системе государственно-частного партнерства, мы откликаемся – ведь без развития социальной инфраструктуры невозможно строить по-настоящему комфортный и конкурентоспособный город", - говорит генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

школа на 1200 мест в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Площадь новой школы в Академическом составит порядка 25 тысяч квадратных метров. В ней предусмотрено 48 учебных классов, из них 24 – в блоке начальной школы. В блоке старшей школы – пять классов с лаборантскими для изучения естественных наук, а также специализированные кабинеты, оснащенные дополнительным оборудованием: лингафонный кабинет для изучения иностранных языков, мультимедийная аудитория, специальные кабинеты для занятий информатикой, мастерские и т.д. На первом этаже запроектированы многофункциональные пространства, предназначенные для проведения мероприятий и организации внеучебной деятельности – актовый зал, информационный центр, универсальная фото-видео студия, рекреации.

Теги: школа, строительство, Академический, объект


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