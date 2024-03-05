В Госдуму внесен законопроект о взимании платы за въезд в Россию

Депутаты от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму пакет законопроектов, предлагающих брать плату с въезжающих без виз иностранцев. Эти средства нужно направить на депортацию мигрантов-нарушителей, считают они.

В законе о правовом положении иностранных граждан в РФ предлагается прописать понятие "въездной сбор", который будут взимать со всех иностранцев, прибывающих в Россию без виз (исключение - транзитные пассажиры). Его размер и порядок сбора определит Правительство. Соответствующие изменения предлагается внести в КоАП и Бюджетный кодекс.

Согласно действующему законодательству, депортация проводится за счет иностранца или пригласившей его стороны. Если это невозможно, то депортация проводится за счет федерального бюджета. По данным МВД, в 2023 году из России депортировали 70 тысяч мигрантов, а траты федерального бюджета составили 336 млн рублей. В среднем депортация одного мигранта обошлась в 5 тысяч рублей. Эти деньги можно сэкономить за счет въездного сбора, уверены авторы инициативы.