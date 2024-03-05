На трассе Ханты-Мансийск - Тюмень ограничено движение из-за непогоды

В Югре ограничили движение для всех видов транспорта на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Ограничение во всех направлениях введено на участке с 643 по 699 километр. На 699 километре ограничено движение в сторону Тюмени.

Причиной стали погодные условия. Действовать ограничения будут до приведения дороги в нормативное состояние. В ГИБДД просят водителей отнестись к ситуации с пониманием, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.