Главком ВСУ передал шефу Пентагона сводки с фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отчитался перед министром обороны США Ллойдом Остином о ситуации на фронте.

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"Еще один важный разговор – с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях", - написал Сырский в своем telegram-канале.

Ранее Сырский сообщил, от чего зависит успех на полях специальной военной операции.

"Продолжаю работать на Восточном фронте. В течение трех дней вполне стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим – нет", - пишет Сырский в своем telegram-канале.

Это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных, пишет главком.