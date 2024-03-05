ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области

ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"Всего насчитали девять прилетов", - написал он. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили. Также повреждены линии электропередачи. По словам губернатора, без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки.

В феврале силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат под городом Курчатов Курской области. В Курчатове находится Курская АЭС. После инцидента сообщалось, что станция работает в штатном режиме.