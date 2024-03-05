В Минобороны России назвали возможный сценарий нападения на страну

Министерство обороны России озвучило возможный сценарий нападения на страну. В ведомстве заявили, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов. Об этом сообщается в издаваемом Минобороны журнале "Военная мысль".

По оценкам военных, боевые действия начнутся именно с применения авиации, поскольку она является самым маневренным, а также адаптивным видом войск.

Авторы статьи полагают, что противник до начала активной фазы операции будет действовать агрессивно и провокационно: проводить все виды разведки, регулярные полеты самолетов и беспилотников вблизи границ России, в том числе полеты стратегических бомбардировщиков.

Напомним, ранее власти Германии не исключили начала войны между НАТО и Россией в будущем году. Якобы конфликт может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине. А глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к столкновению НАТО с Россией.

В МИД РФ с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО. Опубликованный немецким таблоидом Bild "план" того, как Россия могла бы атаковать НАТО, — мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.