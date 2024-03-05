Зеленский получил срок

В Забайкалье Борзинский гарнизонный военный суд отправил в колонию Валерия Зеленского.

Военнослужащий устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях. Он отказался отправиться в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач. Суд наказал Зеленского двумя годами тремя месяцами колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил, сообщает в своем telegram-канале Второй Восточный окружной военный суд.

Ранее на Сахалине солдат наказан за незаконное оставление части. Военнослужащий, желая отдохнуть от службы, 19 марта 2023 г. без уважительных причин самовольно покинул место службы – пункт временного размещения подразделения воинской части, дислоцированной в ДНР. Он по-разному проводил время на территории республики, а потом уехал к себе домой в Краснодарский край, где отдыхал и помогал матери по хозяйству.

13 сентября 2023 г. мужчина прибыл в воинскую часть, дислоцированную в Южно-Сахалинске, добровольно прекратив уклонение от военной службы. За отдых он получил шесть лет колонии общего режима. Кроме того, военнослужащий лишен звания "младший сержант" и взят под стражу в зале суда.