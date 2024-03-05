"Мы не забыли". Глава Екатеринбурга заявил о снижении стоимости строительства метро

Стоимость строительства метро в Екатеринбурге начала постепенно снижаться, а потому вероятность появления новых станций и даже, возможно, ветки, все выше. Об этом во время пресс-конференции заявил градоначальник Алексей Орлов.

По его словам, город не забыл про метро, да и сам Орлов активно выступает за его развитие. И, как только появятся финансы и возможность, второй ветке быть.

"Я за то, чтобы метро в городе развивалось. В Генплане, который мы утвердили в прошлом году до 2045 года, метрополитен у нас присутствует. Понятно, что это дорогостоящая история. Но, тем не менее, с применением новых технологий, новых подходов стоимость строительства начала снижаться. Мы это видим на примере Москвы, Нижнего Новгорода, где строительство метро продолжается. Про метро не забываем ни в коем случае. Понятно, что силами городского и областного бюджетов нам сложно будет осилить, потому мы и идем путем развития наземного метро", - заявил Орлов.

Он также добавил, что планы у мэрии есть, и при малейшей финансовой возможности строительство стартует.