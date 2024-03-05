Жильцов тобольской многоэтажки эвакуировали из-за муляжа гранаты

В Тобольске эвакуировали жильцов многоэтажного дома №31а в четвертом микрорайоне из-за муляжа гранаты, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Эвакуация прошла вечером, 4 марта. Был обнаружен предмет, представляющий опасность.

На время проведения проверки для жильцов были предоставлены автобусы. Уже через пару часов, когда выяснилось, что обнаруженный предмет опасности не представляет, они вернулись в свои квартиры.