Коммунисты просят проверить западные спецслужбы на причастность к смерти Сталина

Партия "Коммунисты России", которая не смогла зарегистрировать на выборах президента своего кандидата, обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина, передает РИА Новости со ссылкой на председателя партии Сергея Малинковича.

"В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада", - заявил Малинкович.

По официальным данным, Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года от кровоизлияния в мозг на фоне гипертонической болезни и атеросклероза.