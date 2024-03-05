Мосбиржа включила акции ТМК в базу расчета трех индексов

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) включены Московской биржей в базу расчета индексов акций широкого рынка, средней и малой капитализации, а также отраслевого индекса металлов и добычи, сообщает пресс-служба ТМК.

В сентябре 2023 года ТМК было проведено вторичное размещение обыкновенных акций (SPO), в результате чего доля акций компании в свободном обращении (free-float), увеличилась до 11,1%. Рост free-float способствовал включению акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи, в том числе индекса акций широкого рынка, индекса средней и малой капитализации, а также отраслевого индекса металлов и добычи.

Как отмечают в компании, включение в индексы будет способствовать росту числа инвесторов в акции ТМК, они станут доступны индексным, пенсионным фондам, а также страховым компаниям.