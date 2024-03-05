Китай увеличит расходы на оборону

В Китае решили увеличить траты на оборону. Рост составит 7,2% (до рекордных 1,67 трлн юаней ($231 млрд)).

Согласно документу, целевой показатель роста ВВП на 2024 г. составляет 5%. Целевой показатель инфляции установлен на уровне 3%. Ожидается, что уровень безработицы в 2024-м составит около 5,5%, пишут "Ведомости".

Ранее выяснилось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США имеет очень ограниченное понимание внутренних дискуссий в КНР и все еще пытается завербовать новых агентов. После разгрома агентурной сети ЦРУ в Китае, власти США не имеют представления о намерениях китайского лидера Си Цзиньпина и его ближайшего окружения по ключевым вопросам безопасности, включая Тайвань. Укрепление шпионской сети, нацеленной на Китай, "является одной из целей титанических, но по большей части секретных изменений в ЦРУ".